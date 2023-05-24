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Премьер Латвии: для достижения прочного мира Украина должна быть частью НАТО

Фото: премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (facebook com karinskrisjanis)
Автор: Дмитрий Браславский

Для достижения прочного мира Украина должна быть частью Североатлантического альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша, которое приводит Reuters.

"Чтобы иметь прочный мир, Украина должна быть независимой, свободной и освобожденной в рамках альянса НАТО", - говорится в заявлении.

Об этом премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сказал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Однако сегодня Столтенберг заявлял, что Украина не сможет присоединиться к НАТО, пока идет война.

"Я думаю, что все поняли, что стать членом в разгар войны не стоит на повестке дня. Вопрос в том, что произойдет, когда закончится война", - сказал генсек.

Позиция Украины по отношению к НАТО

Ранее президент Владимир Зеленский, заявил, Украина сделала все для того, чтобы ее заявка в НАТО была одобрена.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба был не менее категоричен, когда заявил, что Украина не видит и не хочет альтернативы членству в НАТО, поэтому ожидает от саммита в Вильнюсе "график вступления".

В частности, как отмечала вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, речь идет о четком алгоритме движения для вступления в Альянс.

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