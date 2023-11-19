США разрабатывают план операции по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС

США вместе с партнерами разрабатывают план операции по освобождению заложников в Газе, поскольку Израиль и ХАМАС не могут договориться об обмене пленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC .

Утверждается, что США вместе с Катаром и Египтом работают над тем, чтобы подтолкнуть Израиль и ХАМАС к соглашению об освобождении многих из более 200 пленных. Однако, несмотря на сообщение о том, что обе стороны были близки к достижению договоренностей в начале недели, Соединенные Штаты считают, что соглашения может не быть.

Источники издания сообщают, что во время переговоров Израиля и ХАМАС об обмене не менее 50 заложниками, преимущественно женщин и детей, на многодневное перемирие, стороны не пришли к консенсусу по конкретным деталям.

США считают, что заключение соглашения является лучшим вариантом для обеспечения безопасности большого количества задержанных, но разрабатываются тактические планы на случай, если обстоятельства изменятся.

Отмечается, что военные или правоохранительные органы Соединенных Штатов не обязательно будут привлечены к фактическому проведению такой операции, поскольку иностранные силы часто выполняли планы, разработанные в партнерстве со своими американскими коллегами в прошлом.

Война Израиля с ХАМАС

Боевики ХАМАС 7 октября вторглись на территорию Израиля. Они похитили не менее 240 человек, а также убивали мирных граждан.

В ответ Израиль начал операцию против террористов. В настоящее время в ее рамках Армия обороны Израиля ввела свои войска на территорию Сектора Газа.

Сообщается, что ХАМАС за все время с начала войны отпустил только четырех заложников – двух американцев и двух израильтян.