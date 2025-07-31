Премьер Канады сделал важное заявление о признании Палестины: что планирует Оттава

Премьер-министр Канады Марк Карни официально заявил о намерении страны признать Палестину на ближайшей сессии ООН в сентябре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Карни объявил, что Канада планирует признать Государство Палестина на заседании Организации Объединенных Наций в сентябре, усиливая давление на Израиль, поскольку в Газе распространяется голод.
Это заявление прозвучало вскоре после того, как Франция на прошлой неделе заявила о признании Палестинского государства, а через день Британия заявила о его признании, если к тому времени не прекратятся боевые действия в Газе, части палестинских территорий.
Карни отметил журналистам, что реальность на местах, включая голод людей в Газе, означает, что "перспектива палестинского государства буквально отдаляется на наших глазах".
"Канада осуждает тот факт, что израильское правительство допустило катастрофу в Газе", - сказал он.
В то же время Карни заявил, что запланированное признание частично основывается на неоднократных заверениях Палестинской администрации, которая представляет Государство Палестина в ООН, что она реформирует свое управление и готова провести всеобщие выборы в 2026 году, в которых ХАМАС "не может играть никакой роли".
Напомним, что еще 24 июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении Франции признать Палестинское государство на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.
Израильский премьер Беньямин Нетаньяху осудил такие намерения Парижа. Стоит заметить, что Соединенные Штаты, в отличие от союзников, также "решительно отвергли" план президента Франции о признании Палестинского государства.
Стоит отметить, что Палестина - это регион Ближнего Востока, территория которого разделена на две части - Западный берег и Сектор Газа.
Западный берег - это холмистая местность, расположенная к западу от реки Иордан, а Сектор Газа - это прибрежная территория, расположенная к югу от Западного берега.
К тому же Палестина является независимым и частично признанным государством. Сейчас ее независимость признали 139 из 193 государств - членов ООН.
Как уже известно, вчера, 30 июля, Франция инициировала создание коалиции в поддержку официального признания Палестинского государства. К ней уже присоединилось 15 стран.