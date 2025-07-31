Премьер Канады сделал важное заявление о признании Палестины: что планирует Оттава

Карни объявил, что Канада планирует признать Государство Палестина на заседании Организации Объединенных Наций в сентябре, усиливая давление на Израиль, поскольку в Газе распространяется голод.

Это заявление прозвучало вскоре после того, как Франция на прошлой неделе заявила о признании Палестинского государства, а через день Британия заявила о его признании, если к тому времени не прекратятся боевые действия в Газе, части палестинских территорий.

Карни отметил журналистам, что реальность на местах, включая голод людей в Газе, означает, что "перспектива палестинского государства буквально отдаляется на наших глазах".

"Канада осуждает тот факт, что израильское правительство допустило катастрофу в Газе", - сказал он.

В то же время Карни заявил, что запланированное признание частично основывается на неоднократных заверениях Палестинской администрации, которая представляет Государство Палестина в ООН, что она реформирует свое управление и готова провести всеобщие выборы в 2026 году, в которых ХАМАС "не может играть никакой роли".