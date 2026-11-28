Премьер Канады: Путин подражает преступному наследию Сталина против Украины
Режим российского диктатора Владимира Путина продолжает жестокое наследие Сталина, атакуя украинцев и разрушая инфраструктуру почти столетие после геноцида 1932-1933 годов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Канады Марка Карни по случаю Дня памяти жертв Голодомора.
В обращении из Оттавы Карни подчеркнул, что искусственный голод 1932-1933 годов был умышленной кампанией с целью порабощения украинского народа.
По его словам, сегодня Москва повторяет эти преступления - бьет по церквям, школам и больницам, насильственно изымает детей, разрушает сельскохозяйственное производство и энергетическую инфраструктуру в преддверии зимы.
"Этот искусственный голод был умышленной кампанией с целью морить голодом и порабощать украинский народ, а также уничтожать его нацию, культуру и идентичность. Но Украина выстояла", - подчеркнул Карни.
Премьер-министр Канады также подчеркнул неизменную солидарность с Украиной с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году и отметил, что попытки советского режима скрыть правду о преступлениях потерпели крах благодаря поколениям украинцев, в частности в Канаде.
"Борьба Украины - это наша борьба, их борьба - это наше дело, а их независимость будет нашей победой", - подытожил канадский премьер.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин должен больше всего поддерживать вступление Украины в НАТО, если действительно опасается украинского военного реванша.
По словам главы государства, членство в Альянсе означало бы, что Украина не сможет возвращать оккупированные территории силой без потери партнеров.
Кроме того, сенатор США от штата Луизиана, республиканец Джон Кеннеди сравнил Путина и лидера Китая Си Цзиньпина с Ганнибалом Лектером, назвав их хищниками, желающими "съесть печень Америки".
Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп должен быть жестким с ними, демонстрировать силу и решительность, а также поднимать на переговорах вопросы войны России против Украины.