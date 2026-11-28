Режим російського диктатора Володимира Путіна продовжує жорстоку спадщину Сталіна, атакуючи українців і руйнуючи інфраструктуру майже століття після геноциду 1932-1933 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Канади Марка Карні з нагоди Дня пам'яті жертв Голодомору.

У зверненні з Оттави Карні наголосив, що штучний голод 1932-1933 років був навмисною кампанією з метою поневолення українського народу.

За його словами, сьогодні Москва повторює ці злочини - б'є по церквах, школах і лікарнях, насильно вилучає дітей, руйнує сільськогосподарське виробництво та енергетичну інфраструктуру напередодні зими.

"Цей штучний голод був навмисною кампанією з метою морити голодом та поневолювати український народ, а також знищувати його націю, культуру та ідентичності. Але Україна вистояла", - наголосив Карні.

Прем'єр-міністр Канади також підкреслив незмінну солідарність з Україною з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році та відзначив, що спроби радянського режиму приховати правду про злочини зазнали краху завдяки поколінням українців, зокрема в Канаді.

"Боротьба України - це наша боротьба, їхня боротьба - це наша справа, а їхня незалежність буде нашою перемогою", - підкреслив канадський прем'єр.