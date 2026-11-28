Прем'єр Канади: Путін наслідує злочинну спадщину Сталіна проти України
Режим російського диктатора Володимира Путіна продовжує жорстоку спадщину Сталіна, атакуючи українців і руйнуючи інфраструктуру майже століття після геноциду 1932-1933 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Канади Марка Карні з нагоди Дня пам'яті жертв Голодомору.
У зверненні з Оттави Карні наголосив, що штучний голод 1932-1933 років був навмисною кампанією з метою поневолення українського народу.
За його словами, сьогодні Москва повторює ці злочини - б'є по церквах, школах і лікарнях, насильно вилучає дітей, руйнує сільськогосподарське виробництво та енергетичну інфраструктуру напередодні зими.
"Цей штучний голод був навмисною кампанією з метою морити голодом та поневолювати український народ, а також знищувати його націю, культуру та ідентичності. Але Україна вистояла", - наголосив Карні.
Прем'єр-міністр Канади також підкреслив незмінну солідарність з Україною з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році та відзначив, що спроби радянського режиму приховати правду про злочини зазнали краху завдяки поколінням українців, зокрема в Канаді.
"Боротьба України - це наша боротьба, їхня боротьба - це наша справа, а їхня незалежність буде нашою перемогою", - підкреслив канадський прем'єр.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін мав би найбільше підтримувати вступ України до НАТО, якщо справді побоюється українського військового реваншу.
За словами глави держави, членство в Альянсі означало б, що Україна не зможе повертати окуповані території силою без втрати партнерів.
Крім того, сенатор США від штату Луїзіана, республіканець Джон Кеннеді порівняв Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна з Ганнібалом Лектером, назвавши їх хижаками, які хочуть "з'їсти печінку Америки".
Він наголосив, що президент США Дональд Трамп має бути жорстким із ними, демонструвати силу та рішучість, а також порушувати на переговорах питання війни Росії проти України.