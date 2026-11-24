Российский диктатор Владимир Путин должен был бы больше всех поддерживать вступление Украины в НАТО, если действительно опасается украинского военного реванша. Членство в Альянсе означало бы, что Украина не сможет возвращать оккупированные территории силой без потери партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью Bloomberg .

Зеленский объяснил, почему опасения Москвы по поводу возможного военного реванша Украины противоречат ее возражениям против украинского членства в Альянсе.

"Если Путин считает, что Украина готовится к военной мести, он должен быть тем, кто больше всего заинтересован в нашем членстве в НАТО", - сказал глава государства.

По словам президента, после вступления в Альянс Украина не могла бы применить силу для возвращения оккупированных территорий без последствий для отношений с союзниками.

"Потому что, если Украина вступает в НАТО, мы не сможем вернуть наши оккупированные территории силой. Мы потеряем всех наших партнеров", - сказал Зеленский.

Таким образом он связал вопрос членства в НАТО не только с безопасностью Украины, но и с российскими заявлениями об угрозе будущего реванша с ее стороны.