Путину выгодно вступление Украины в НАТО, если он боится "военной мести", - Зеленский
Российский диктатор Владимир Путин должен был бы больше всех поддерживать вступление Украины в НАТО, если действительно опасается украинского военного реванша. Членство в Альянсе означало бы, что Украина не сможет возвращать оккупированные территории силой без потери партнеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью Bloomberg.
Зеленский объяснил, почему опасения Москвы по поводу возможного военного реванша Украины противоречат ее возражениям против украинского членства в Альянсе.
"Если Путин считает, что Украина готовится к военной мести, он должен быть тем, кто больше всего заинтересован в нашем членстве в НАТО", - сказал глава государства.
По словам президента, после вступления в Альянс Украина не могла бы применить силу для возвращения оккупированных территорий без последствий для отношений с союзниками.
"Потому что, если Украина вступает в НАТО, мы не сможем вернуть наши оккупированные территории силой. Мы потеряем всех наших партнеров", - сказал Зеленский.
Таким образом он связал вопрос членства в НАТО не только с безопасностью Украины, но и с российскими заявлениями об угрозе будущего реванша с ее стороны.
Напомним, во время переговоров о завершении войны обсуждают и гарантии безопасности для Украины. Россия выступает против ее вступления в НАТО, а также, по сообщениям СМИ, требует возвращения войск Альянса на позиции 1997 года.
США рассматривают гарантии для Украины по образцу статьи 5 НАТО без членства в Альянсе. Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до сих пор нет четких ответов, кто и как будет защищать страну в случае нового нападения РФ. По его мнению, более простым решением было бы принять Украину в НАТО.