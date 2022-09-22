Премьер Израиля предложил эвакуировать евреев из России: названа причина

В частности, премьер-министр Израиля Яир Лапид обратился к руководству авиакомпании El Al с просьбой продолжить рейсы между двумя странами. Не исключено, что количество рейсов из России в Израиль будет увеличено.

Целью такого решения является желание израильской власти вывезти россиян, имеющих право на репатриацию в Израиль и желающих избежать мобилизации на войну в Украине.

Кроме того, генеральный директор МИД Израиля Алон Ушпиз заявил, что по распоряжению правительства в стране началась подготовка к прибытию новой волны репатриантов.

"Премьер-министр и министр иностранных дел Яир Лапид поручил нам принимать новых иммигрантов из России. Это требует оценки на многих уровнях, от перелета до въездных виз и приема в стране. Мы работаем в тесном сотрудничестве с другими министерствами, нашим посольством в России и, конечно же, с компанией El-Al", - сказал Ушпиз.