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Премьер Израиля предложил эвакуировать евреев из России: названа причина

Фото: премьер-министр Израиля Яир Лапид (facebook.соm)
Автор: Наталия Гурковская

В Израиле не исключили вывоз из России тех граждан, которые имеют право на репатриацию и не хотят воевать в Украине. Сейчас проводятся консультации по поводу возможного увеличения числа рейсов из России в Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Israel Hayom.

В частности, премьер-министр Израиля Яир Лапид обратился к руководству авиакомпании El Al с просьбой продолжить рейсы между двумя странами. Не исключено, что количество рейсов из России в Израиль будет увеличено.

Целью такого решения является желание израильской власти вывезти россиян, имеющих право на репатриацию в Израиль и желающих избежать мобилизации на войну в Украине.

Кроме того, генеральный директор МИД Израиля Алон Ушпиз заявил, что по распоряжению правительства в стране началась подготовка к прибытию новой волны репатриантов.

"Премьер-министр и министр иностранных дел Яир Лапид поручил нам принимать новых иммигрантов из России. Это требует оценки на многих уровнях, от перелета до въездных виз и приема в стране. Мы работаем в тесном сотрудничестве с другими министерствами, нашим посольством в России и, конечно же, с компанией El-Al", - сказал Ушпиз.

Как сообщалось, в Кремле предлагают расширить список военнообязанных. Хотят приобщить к нему мигрантов с гражданством России.

Напомним, глава Кремля Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Москва готовится призвать 300 тысяч резервистов.

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