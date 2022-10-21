Премьер Израиля объяснил, почему его страна не будет поставлять Украине вооружение и ПВО

По словам премьера, Израиль принял сторону Украины с начала полномасштабного вторжения России и был первой страной, которая направила полевой госпиталь. Также его страна продолжает поставлять гуманитарную помощь и предлагает предоставить системы гражданского оповещения.

"Конечно, мы голосовали в ООН и осуждали, совершенно недвусмысленно осуждали и само вторжение, и бойню в Буче", - заявил Лапид.

В то же время, как отметил Лапид, обязанностью премьера является учет национальных и оборонных интересов.

"В связи с этим приходится решать очень серьезные вопросы. Я вообще не верю в простые ответы на сложные вопросы. Ни американцы, ни британцы, поставляющие вооружение Украине, не отправляли свои ВВС бомбить российские танковые колонны. Все учитывают свои оборонные интересы, и я поступаю точно таким же образом", - оправдал свое решение Лапид.

На вопрос, в чем проблема направить в Украину ПВО "Железный купол", премьер заявил, что это будет неверным "переходом границ".

"Я не буду вдаваться в детали, но такая политика мне кажется правильной. Это не отменяет наших обязательств по оказанию поддержки Украине и принципу ее территориальной целостности", - добавил политик.