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Премьер Израиля Нетаньяху может приостановить судебную реформу, - СМИ

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Израиль, Понедельник 27 марта 2023 02:15
Премьер Израиля Нетаньяху может приостановить судебную реформу, - СМИ Фото: Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает возможность объявить утром, 27 марта, о приостановке судебной реформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The times of Israel.

По информации СМИ, Нетаньяху проводит "правовые дискуссии" в офисе премьер-министра. Он может приостановить судебную реформу, однако министр юстиции Яров Левин грозится уйти в отставку, если он это сделает.

На фоне общенациональных протестов в Израиле из-за судебной реформы большинство членов коалиции выступают за отказ от принятия законопроекта.

Ранее мы сообщали, что в Израиле тысячи человек вышли на улицы после решения премьер-министра Биньямина Нетаньяху уволить министра обороны Йоава Галанта, призвавшего приостановить внедрение судебной реформы. Люди прорвались к резиденции главы правительства в Иерусалиме.

Напомним, Генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Асаф Замир подал в отставку из-за увольнения министра обороны.

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