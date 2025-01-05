Премьер Италии встретилась с Трампом. NYT узнал детали

Затем они вместе с некоторыми потенциальными членами будущей администрации Трампа, включая кандидата на должность госсекретаря Марка Рубио и министра финансов Скотта Бессента, посмотрели фильм.

Война в Украине - среди вопросов

Задержание итальянской журналистки Сесилии Сала

Еще одна возможная тема, по мнению наблюдателей, задержание в Иране известной итальянской журналистки Сесилии Сала.

Это произошло через несколько дней после того, как Италия арестовала по запросу Соединенных Штатов иранца. Он подозревается в поставке компонентов для беспилотников в страну.

Иран регулярно задерживает иностранцев и лиц с двойным гражданством, чтобы обменять их на деньги и людей.