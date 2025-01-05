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Премьер Италии встретилась с Трампом. NYT узнал детали

Фото: премьер-министр Италии Джорджа Мелони (flickr.com eda_dfae)
Автор: Наталия Гурковская

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетила новоизбранного президента США Дональда Трампа. Встреча была неформальной и состоялась в его гольф-клубе во Флориде 4 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Затем они вместе с некоторыми потенциальными членами будущей администрации Трампа, включая кандидата на должность госсекретаря Марка Рубио и министра финансов Скотта Бессента, посмотрели фильм.

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Задержание итальянской журналистки Сесилии Сала

Еще одна возможная тема, по мнению наблюдателей, задержание в Иране известной итальянской журналистки Сесилии Сала.

Это произошло через несколько дней после того, как Италия арестовала по запросу Соединенных Штатов иранца. Он подозревается в поставке компонентов для беспилотников в страну.

Иран регулярно задерживает иностранцев и лиц с двойным гражданством, чтобы обменять их на деньги и людей.

Заявления Трампа

В начале ноября в США состоялись президентские выборы. В них победил представитель республиканцев Дональд Трамп.

После этого он уже успел сделать несколько заявлений. В частности, Трамп потребовал от европейских стран увеличить помощь Украине и не исключил сокращения помощи Украине, когда придет к власти в США.

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Соединенные Штаты АмерикиИталияДональд Трамп