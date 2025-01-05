Прем'єр Італії зустрілась з Трампом. NYT дізнався деталі

Потім вони разом із деякими потенційними членами майбутньої адміністрації Трампа, включаючи кандидата на посаду держсекретаря Марка Рубіо та міністра фінансів Скотта Бессента, переглянули фільм.

Війна в Україні - серед питань

Затримання італійської журналістки Сесілії Сала

Ще одна можлива тема, на думку спостерігачів, затримання в Ірані відомої італійської журналістки Сесілії Сала.

Це сталося через кілька днів після того, як Італія заарештувала на запит Сполучених Штатів іранця. Він підозрюється в постачанні компонентів для безпілотників в країну.

Іран регулярно затримує іноземців та осіб з подвійним громадянством, щоб обміняти їх на гроші та людей.