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Прем'єр Італії зустрілась з Трампом. NYT дізнався деталі

Фото: прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні (flickr.com eda_dfae)
Автор: Наталія Гурковська

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні відвідала новообраного президента США Дональда Трампа. Зустріч була неформальною та відбулась в його гольф-клубі у Флориді 4 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Потім вони разом із деякими потенційними членами майбутньої адміністрації Трампа, включаючи кандидата на посаду держсекретаря Марка Рубіо та міністра фінансів Скотта Бессента, переглянули фільм.

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Затримання італійської журналістки Сесілії Сала

Ще одна можлива тема, на думку спостерігачів, затримання в Ірані відомої італійської журналістки Сесілії Сала.

Це сталося через кілька днів після того, як Італія заарештувала на запит Сполучених Штатів іранця. Він підозрюється в постачанні компонентів для безпілотників в країну.

Іран регулярно затримує іноземців та осіб з подвійним громадянством, щоб обміняти їх на гроші та людей.

Заяви Трампа

На початку листопада в США відбулись президентські вибори. В них переміг представник республіканців Дональд Трамп.

Після цього він вже встиг зробити кілька заяв. Зокрема, Трамп вимагав від європейських країн збільшити допомогу Україні та не виключив скорочення допомоги Україні, коли прийде до влади в США.

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Сполучені Штати АмерикиІталіяДональд Трамп