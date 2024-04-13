RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Премьер Италии собралась в Китай. СМИ назвали цель ее визита

Фото: премьер-министр Италии Джорджия Мэлони (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони планирует поездку в Китай. Основная цель поездки - перезагрузка отношений между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Мелони стремится перезагрузить отношения ее страны с Китаем после того, как в прошлом году Рим вышел по противоречивой глобальной инвестиционной инициативе Пекина "Один пояс, один путь".

По словам анонимного источника издания, премьер-министр Италии совершит поездку в Китай в ближайшие месяцы. Заметим, что накануне в пятницу, 12 апреля, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни встретился с министром торговли КНР Ван Вентао в итальянской Вероне.

"Мы хотим начать новый этап в отношениях между Италией и Китаем, и инвестировать в двустороннее партнерство", - заявил глава МИД перед встречей с Вентао.

Этот шаг может стать политической победой для Мелони, если ей удастся сохранить торговые связи с Китаем, которые являются важными для бизнес-сообщества, а также сдержит обещание, данное своей партии "Братья Италии", которые хотели, чтобы Рим вышел из BRI.

Отметим, что в прошлом году премьер-министр Италии Джорджия Мэлони пыталась вывести страну из ее тесных отношений с Китаем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИталияКитай