Премьер Италии собралась в Китай. СМИ назвали цель ее визита

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони планирует поездку в Китай. Основная цель поездки - перезагрузка отношений между странами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Мелони стремится перезагрузить отношения ее страны с Китаем после того, как в прошлом году Рим вышел по противоречивой глобальной инвестиционной инициативе Пекина "Один пояс, один путь".
По словам анонимного источника издания, премьер-министр Италии совершит поездку в Китай в ближайшие месяцы. Заметим, что накануне в пятницу, 12 апреля, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни встретился с министром торговли КНР Ван Вентао в итальянской Вероне.
"Мы хотим начать новый этап в отношениях между Италией и Китаем, и инвестировать в двустороннее партнерство", - заявил глава МИД перед встречей с Вентао.
Этот шаг может стать политической победой для Мелони, если ей удастся сохранить торговые связи с Китаем, которые являются важными для бизнес-сообщества, а также сдержит обещание, данное своей партии "Братья Италии", которые хотели, чтобы Рим вышел из BRI.
Отметим, что в прошлом году премьер-министр Италии Джорджия Мэлони пыталась вывести страну из ее тесных отношений с Китаем.
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