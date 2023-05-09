Италия заверила США, что выйдет из китайской инициативы "Один пояс, один путь", - Bloomberg

Италия дала понять США, что намерена выйти из инвестиционного соглашения с Китаем "Один пояс, один путь" до конца года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заверила спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти во время встречи в Риме, что ее правительство выступает за выход из инициативы Китая "Один пояс, один путь".

Италия присоединилась к этой инициативе в 2019 году, когда премьер-министром был Джузеппе Конте, став единственной страной G7, присоединившейся к соглашению.

Участие будет автоматически продлено в 2024 году, если Италия не заявит о выходе из соглашения. Дипломатические советники премьер-министра Италии Джорджии Мелони все еще обсуждают детали и сроки принятия решения, опасаясь экономической мести со стороны Китая.

Китайская инициатива "Один пояс, один путь" профинансировала инфраструктурные проекты по всему миру в 900 миллиардов долларов.