ua ru
Вт, 09 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Италия заверила США, что выйдет из китайской инициативы "Один пояс, один путь", - Bloomberg

Новина українською →
Вторник 09 мая 2023 19:55
Италия заверила США, что выйдет из китайской инициативы "Один пояс, один путь", - Bloomberg Фото: Премьер-министр Италии Джорджия Мелони (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Италия дала понять США, что намерена выйти из инвестиционного соглашения с Китаем "Один пояс, один путь" до конца года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заверила спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти во время встречи в Риме, что ее правительство выступает за выход из инициативы Китая "Один пояс, один путь".

Италия присоединилась к этой инициативе в 2019 году, когда премьер-министром был Джузеппе Конте, став единственной страной G7, присоединившейся к соглашению.

Участие будет автоматически продлено в 2024 году, если Италия не заявит о выходе из соглашения. Дипломатические советники премьер-министра Италии Джорджии Мелони все еще обсуждают детали и сроки принятия решения, опасаясь экономической мести со стороны Китая.

Китайская инициатива "Один пояс, один путь" профинансировала инфраструктурные проекты по всему миру в 900 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони пытается вывести страну из ее тесных отношений с Китаем.

Президент Джо Байден намерен в ближайшие недели подписать указ, который ограничит инвестиции американских компаний в ключевые отрасли экономики Китая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Италия Китай
NEWS
Потери России превысили 195 тысяч военных убитыми: новые данные Генштаба
Потери России превысили 195 тысяч военных убитыми: новые данные Генштаба
DAILY
Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне