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Прем'єр Італії зібралася в Китай. ЗМІ назвали мету її візиту

Фото: прем'єр-міністр Італії Джорджия Мелоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні планує поїздку в Китай. Основна мета поїздки - перезавантаження відносин між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Мелоні прагне перезавантажити відносини її країни з Китаєм після того, як минулого року Рим вийшов із суперечливої глобальної інвестиційної ініціативи Пекіна "Один пояс, один шлях".

За словами анонімного джерела видання, прем'єр-міністр Італії здійснить поїздку до Китаю в найближчі місяці. Зауважимо, що напередодні у п'ятницю, 12 квітня, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні зустрівся з міністром торгівлі КНР Ван Вентао в італійській Вероні.

"Ми хочемо розпочати новий етап у відносинах між Італією і Китаєм, та інвестувати у двостороннє партнерство", - заявив глава МЗС перед зустріччю з Вентао.

Цей крок може стати політичною перемогою для Мелоні, якщо їй вдасться зберегти торговельні зв’язки з Китаєм, які є важливими для бізнес-спільноти, а також дотримає обіцянку, дану своїй партії "Брати Італії", які хотіли, щоб Рим вийшов з BRI.

Зазначимо, що минулого року прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні намагалася вивести країну із її тісних відносин із Китаєм.

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