Премьер Италии хочет выйти из важного соглашения с Китаем в пользу отношений с США, - Bloomberg

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони пытается вывести страну из ее тесных отношений с Китаем. Она склоняется к выходу из соглашения "Один пояс, один путь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Китайская инициатива "Один пояс, один путь" профинансировала инфраструктурные проекты по всему миру на сумму 900 миллиардов долларов.

Такой шаг Италии усложняет усилия лидера Китая Си Цзиньпина убить клин между европейскими странами, стремящимися сохранить экономические отношения с Пекином и США.

"Италия застряла между "молотом и наковальней", и то, что делать с пактом о сотрудничестве, является для Мелони настоящей дипломатической загадкой. Восстановление его станет очень тяжелым сигналом для США, но если оно не будет продолжено, это вызывает напряженность в отношениях с Китаем", - сказал аналитик исследовательской фирмы Института китайских исследований Меркатора Франческо Гиретти.

В условиях ухудшения американо-китайских отношений Пекин стремится помешать Европе следовать позиции Вашингтона, особенно в таких мероприятиях, как экспортный контроль ключевых технологий.

Bloomberg пишет, что ситуация Италии по китайской инициативе "Один пояс, один путь" начинает привлекать внимание в правительстве США. Для Вашингтона и других европейских стран это признак способности Мелони воплощать в реальность свою устойчивую проамериканскую риторику.

Италия – единственная страна G7, подписавшаяся под китайской инициативой "Один пояс, один путь". Соглашение, заключенное в 2019 году при тогдашнем премьер-министре Джузеппе Конте, не привело к более глубокой интеграции между Италией и Китаем по сравнению с другими странами ЕС. И Китай, и Тайвань являются ключевыми торговыми партнерами Италии, третьим по величине импортером товаров из Китая в ЕС.