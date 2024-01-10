ua en ru
Чт, 11 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Премьер Италии "подталкивает" Орбана к разблокированию помощи Украине

Италия, Среда 10 января 2024 23:16
UA EN RU
Премьер Италии "подталкивает" Орбана к разблокированию помощи Украине Фото: премьер-министр Италии Джорджа Мэлони (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони пытается убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддержать помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Мелони призвала Орбана снять свою оппозицию к поддержке Европейским Союзом Украины и улучшить отношения с президентом Владимиром Зеленским.

По данным издания, продвижение в этих вопросах может проложить путь к присоединению партии Орбана "Фидес" к ультраправой политической партии "Европейские консерваторы и реформисты" вместе с итальянскими "Братьями Мелони", польской правой партией "Право и справедливость" и националистической партией "Шведские демократы".

Переговоры подчеркивают внешнеполитические амбиции Мелони, которая стремится играть в ЕС роль влиятельного посредника.

Мелони также подталкивает Орбана к изменению его подхода относительно стремлений Украины к членству в ЕС и перезагрузке отношений с Киевом как условия для вступления в ЕСР.

Помощь Украине от ЕС

Напомним, еще в прошлом году в Евросоюзе было предложено выделить для Украины 50 млрд евро к 2027 году. Чтобы такое решение одобрили, нужно согласие абсолютно всех стран. Венгрия наложила вето.

Мы сообщали, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страны ЕС будут одобрены 50 млрд для Украины. Это может произойти даже без согласия Венгрии.

Отметим, что Орбан единолично заблокировал пакет финансовой помощи ЕС для Украины на сумму 50 миллиардов евро, разозлив 26 других лидеров блока

Однако со временем премьер Венгрии признал, что ЕС может выделить 50 млрд. евро для Украины без согласия его страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия Венгрия Евросоюз Война России против Украины
NEWS
Залужный рассказал о ситуации на фронте после поездки под Купянск (видео)
Залужный рассказал о ситуации на фронте после поездки под Купянск (видео)
DAILY
Заставить или мотивировать. Почему во власти не могут договориться о правилах мобилизации
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Заставить или мотивировать. Почему во власти не могут договориться о правилах мобилизации