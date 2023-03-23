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Премьер Испании во время визита в Китай обсудит Украину

Фото: премьер-министр Испании Педро Санчес (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Испании Педро Санчес планирует посетить Пекин на следующей неделе. Ожидается, что он обсудит войну в Украине с китайским лидером Си Цзиньпином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Визит испанского премьера в Китай, вероятно, состоится 31 марта. Санчес поедет в Пекин по приглашению Си Цзиньпина, чтобы отметить 50-летие дипломатических отношений.

Издание отмечает, что правительство США было информировано о поездке Санчеса.

По данным CNN, премьер Испании и Си Цзиньпин в ходе встречи могут обсудить войну России против Украины. Министерство иностранных дел Китая заявило, что не располагает информацией по этому поводу.

Напомним, на этой неделе китайский лидер посетил Россию и дважды встретился с диктатором Владимиром Путиным.

После визита в Китае заявили, что продолжат выступать за политическое урегулирование войны. К тому же, в МИД утверждают, что Путин якобы готов к "скорейшему возобновлению переговоров".

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