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Прем'єр Іспанії під час візиту до Китаю обговорить Україну

Фото: прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес планує відвідати Пекін наступного тижня. Очікується, що він обговорить війну в Україні з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Візит іспанського прем'єра до Китаю, ймовірно, відбудеться 31 березня. Санчес поїде до Пекіну на запрошення Сі Цзіньпіна, щоб відзначити 50-річчя дипломатичних відносин.

Видання зазначає, що уряд США був поінформований про поїздку Санчеса.

За даними CNN, прем'єр Іспанії та Сі Цзіньпін під час зустрічі можуть обговорити війну Росії проти України. Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що не має інформації з цього приводу.

Нагадаємо, цього тижня китайський лідер відвідав Росію та двічі зустрівся з диктатором Володимиром Путіним.

Після візиту у Китаї заявили, що продовжать виступати за політичне врегулювання війни. До того ж, у МЗС стверджують, що Путін нібито готовий до "швидшого поновлення переговорів".

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