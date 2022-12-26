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Премьер Индии заверил Зеленского, что поддерживает мирные инициативы по войне в Украине

Фото: Нарендра Моди, премьер Индии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Индия поддерживает любые инициативы, которые направлены на установление мира между Украиной и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы индийского правительства.

Там подчеркнули, что сегодня премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Премьер-министр Моди решительно повторил свой призыв к немедленному прекращению военных действий и сказал, что обе стороны должны вернуться к диалогу и дипломатии, чтобы найти долгосрочное решение своих разногласий. Премьер-министр также заявил о поддержке Индией любых мирных инициатив", - сказано в сообщении пресс-службы.

Там добавили, что индийский премьер заверил в продолжении оказания гуманитарной помощи жителям Украины.

Лидеры двух стран также обсудили укрепления двустороннего сотрудничества и условия обучения индийских студентов в Украине.

Напомним, ранее Зеленский рассказывал, что в ходе сегодняшних переговоров с Моди он обсудил "формулу мира", которую он презентовал в ходе саммита G20.

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Владимир ЗеленскийРоссийская Федерация