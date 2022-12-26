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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прем'єр Індії запевнив Зеленського, що підтримує мирні ініціативи щодо війни в Україні

Фото: Нарендра Моді, прем'єр Індії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Індія підтримує будь-які ініціативи, спрямовані на встановлення миру між Україною та Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави індійського уряду.

Там наголосили, що сьогодні прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

"Прем'єр-міністр Моді рішуче повторив свій заклик до негайного припинення військових дій і сказав, що обидві сторони мають повернутися до діалогу та дипломатії, щоб знайти довгострокове вирішення своїх розбіжностей. Прем'єр-міністр також заявив про підтримку Індією будь-яких мирних ініціатив", - сказано в повідомленні прес-служби.

Там додали, що індійський прем'єр запевнив у продовженні надання гуманітарної допомоги українцям.

Лідери двох країн також обговорили зміцнення двосторонньої співпраці та умови навчання індійських студентів в Україні.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповідав, що під час сьогоднішніх переговорів з Моді він обговорив "формулу миру", яку він презентував у ході саміту G20.

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Володимир ЗеленськийРосійська Федерація