Прем'єр Індії запевнив Зеленського, що підтримує мирні ініціативи щодо війни в Україні

Там наголосили, що сьогодні прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

"Прем'єр-міністр Моді рішуче повторив свій заклик до негайного припинення військових дій і сказав, що обидві сторони мають повернутися до діалогу та дипломатії, щоб знайти довгострокове вирішення своїх розбіжностей. Прем'єр-міністр також заявив про підтримку Індією будь-яких мирних ініціатив", - сказано в повідомленні прес-служби.

Там додали, що індійський прем'єр запевнив у продовженні надання гуманітарної допомоги українцям.

Лідери двох країн також обговорили зміцнення двосторонньої співпраці та умови навчання індійських студентів в Україні.