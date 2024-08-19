ua en ru
Пн, 19 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Индии подтвердили визит Моди в Украину

Понедельник 19 августа 2024 09:50
UA EN RU
В Индии подтвердили визит Моди в Украину Фото: премьер-министр Индии Нарендра Моди (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину. Эту информацию подтвердило Министерство иностранных дел Индии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFI и Reuters.

Хотя дата визита в Украину пока не объявлена, индийские СМИ сообщают, что он может состояться в конце этой недели. При этом в МИД Индии заявили, что подробности поездки будут сообщены в течение понедельника, 19 августа.

Визит проходит на фоне сложного баланса, который Моди пытается поддерживать между исторически теплыми отношениями с Москвой и стремлением укрепить партнерство с западными странами для сдерживания Китая, регионального соперника Индии.

С начала войны в Украине индийское правительство избегает прямого осуждения российского вторжения, призывая стороны к диалогу для разрешения конфликта. Июльский визит Моди в Москву произошел вскоре после того, как российский артобстрел унес жизни более трех десятков человек в Украине и сильно повредил детскую больницу в Киеве. Это вызвало осуждение со стороны украинского президента Владимира Зеленского.

Индия сохраняет тесные связи с Россией со времен холодной войны, когда Москва стала ключевым поставщиком оружия для Нью-Дели. После начала конфликта в Украине Россия также стала крупным поставщиком нефти в Индию по сниженным ценам, что обеспечило Индии значительные экономические выгоды и поддержало российскую экономику на фоне западных санкций.

Однако, несмотря на эти связи, Индия сталкивается с давлением со стороны западных держав, стремящихся укрепить отношения с Нью-Дели в противовес Китаю и его растущему влиянию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Индия входит в “четверку” (QUAD) вместе с США, Японией и Австралией, которая позиционирует себя как противовес Китаю.

Визит Моди в Украину

Как сообщало издание Wionews, визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину, вероятно, состоится во второй половине августа.

В начале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с Моди и пригласил его посетить Украину. Этот визит станет первым с момента начала полномасштабного вторжения России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Индия Визит в Украину
NEWS
Потери россиян в войне перевалили за 600 тысяч военных: Генштаб обновил данные
Потери россиян в войне перевалили за 600 тысяч военных: Генштаб обновил данные
DAILY
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин: У нас в области взрыв каждые две минуты
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин: У нас в области взрыв каждые две минуты