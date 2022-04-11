Прем'єр Індії запропонував Росії провести прямі переговори Путіна та Зеленського
Президент США Джо Байден і прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді провели віртуальні переговори. Зокрема, Моді сказав, що запропонував Росії провести прямі переговори президента Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Переговори відбулися, оскільки Сполучені Штати шукають допомоги від Індії у здійсненні економічного тиску на Росію через вторгнення в Україну.
Повідомляється, що Байден і Моді стривожені через руйнування міст України, зокрема Бучі, де було вбито мирних жителів.
"Нещодавно новини про вбивства невинних мирних жителів у місті Буча викликали дуже занепокоєння. Ми відразу засудили це та попросили провести незалежне розслідування", - сказав Моді.
Моді також сказав Байдену, що він запропонував Росії, щоб Путін і Зеленський вели прямі переговори.
Сполучені Штати чітко дали зрозуміти, що не хочуть спостерігати зростання імпорту російської енергії Індією.
Раніше Зеленський казав, що Україна хотіла б бачити Індію серед гарантів безпеки.
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