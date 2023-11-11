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Премьер Хорватии уволил министра обороны из-за смертельного ДТП

Фото: министр обороны Хорватии Марио Банозич (flickr.com/morh-hr)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отправил в отставку главу Минобороны Марио Банозича, из-за дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Index.

"Вы слышали об обстоятельствах аварии, и мы выражаем сожаление и беспокойство по поводу состояния министра, который был госпитализирован с тяжелыми физическими травмами”, - заявил премьер Хорватии. 

Он отметил, что уполномочил госсекретаря Здравко Якопо выполнять обязанности министра обороны. 

"Я уволил Банозича, обязанности министра будет выполнять госсекретарь", - заявил он.

ДТП с министром обороны Хорватии 

Авария произошла рано утром 11 ноября. Окружная прокуратура сообщила, что автомобиль Банозича обогнал грузовик в тумане, после чего министр столкнулся с фургоном, идущим с другого направления. Водитель второго транспортного средства погиб в результате аварии.

Банозич, которого госпитализировали после аварии, находится в реанимации. У него травма головного мозга, груди и конечностей. По словам  врачей, он не помнит аварии.

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