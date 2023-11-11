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Министр обороны Хорватии попал в ДТП

Суббота 11 ноября 2023 17:07
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Министр обороны Хорватии попал в ДТП Фото: министр обороны Хорватии Марио Банозич (flickr.com/morh-hr)
Автор: Валерия Полищук

Министр обороны Хорватии Марио Банозич попал в автомобильную аварию. В результате происшествия он получил серьезные травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Дорожно-транспортное происшествие произошло рано утром в субботу, 11 ноября, на одной из дорог в восточной части Хорватии.

Министерство обороны Хорватии и государственное телевидение HRT сообщили, что 44-летний Банозич находился за рулем автомобиля, который столкнулся с микроавтобусом. Водитель второго транспортного средства погиб в результате аварии.

"Мы выражаем соболезнования семье погибшего", - заявил пресс-секретарь правительства Марко Милич.

Милич добавил, что состояние Банозича не представляет угрозы для жизни, хотя он получил серьезные травмы. Врачи сообщили, что у него ушибы головы и мозга, он находится под наблюдением, но в сознании.

В заявлении Министерства обороны говорится, что ведется расследование с целью выяснения обстоятельств произошедшего.

Местный новостной портал Index сообщил, что Банозич, по всей видимости, собирался на охоту, когда попал в ДТП.

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