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Премьер Грузии надеется на улучшение отношений с ЕС после завершения войны в Украине

Четверг 18 июля 2024 21:56
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Премьер Грузии надеется на улучшение отношений с ЕС после завершения войны в Украине Фото: Ираклий Кобахидзе, премьер Грузии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Пророссийский премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе увидел связь между улучшением отношений его страны с Евросоюзом и завершением войны России против Украины.

Об этом глава грузинского правительства заявил по итогам саммита Европейского политического сообщества в Британии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости-Грузия".

Он рассказал, что в ходе саммита провел переговоры с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и главой Евросовета Шарлем Мишелем. Они обсуждали отношения Грузии с Евросоюзом и не только.

По его словам, как только в регионе "глобально изменится и успокоится ситуация", отношение к Грузии якобы существенно изменится.

"Мы очень надеемся, что максимум через год война в Украине завершится, соответственно, успокоится ситуация в регионе, и это положительно отразится в целом на политической обстановке в нашем регионе и отношении к Грузии", - добавил Кобахидзе.

Что предшествовало

Напомним, ранее в Грузии приняли скандальный аналог российского закона "об иноагентах". Пророссийская партия "Грузинская мечта", у которой большинство в парламенте, сделала это несмотря на массовые протесты против такого решения.

В Евросоюзе резко раскритиковали подобные действия. В частности, посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский заявил, что процесс вступления страны в блок приостановлен.

Также в начале июня США ввели против Грузии санкции за принятие скандального закона. Они предусматривают визовые ограничения для десятков граждан Грузии.

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