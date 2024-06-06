Премьер Франции об отправке войск в Украину: нет планов такого рода

У Франции "нет планов такого рода" по отправке войск в Украину. Однако отправка французских инструкторов в Украину - это вопрос, который "не является табу".

"Есть простой способ прекратить эту войну, и это если Россия выведет войска, которые она направила в Украину в феврале 2022 года, потому что именно россияне несут ответственность за эскалацию", - заявил он.

В то же время глава правительства Франции затронул вопрос поддержки Киева со стороны Парижа.

"Мы делаем это потому, что они сражаются за ценности, которые мы защищаем. Свободу, демократию, ценности, за которые люди, которые не были французами, молодые люди, пришли сражаться за нас здесь в 1944 году", - подчеркнул он.