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Прем'єр Франції про відправку військ до України: немає планів такого роду

Четвер 06 червня 2024 11:21
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Прем'єр Франції про відправку військ до України: немає планів такого роду Фото: прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Франції "немає планів такого роду" щодо відправки військ в Україну. Однак відправка французьких інструкторів в Україну - це питання, яке "не є табу".

Про це заявив прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sud Ouest.

"Є простий спосіб припинити цю війну, і це якщо Росія виведе війська, які вона направила в Україну в лютому 2022 року, тому що саме росіяни несуть відповідальність за ескалацію", - заявив він.

Водночас глава уряду Франції порушив питання підтримки Києва з боку Парижа.

"Ми робимо це тому, що вони борються за цінності, які ми захищаємо. Свободу, демократію, цінності, за які люди, які не були французами, молоді люди, прийшли битися за нас тут у 1944 році", - наголосив він.

Відправка військових до України

Влада Франції розглядає можливість відправлення військових інструкторів до України. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, інструктори навчатимуть українських військовослужбовців роботі з французьким озброєнням та військовою технікою.

Офіційний представник Міноборони Франції заявив, що питання про відправлення інструкторів в Україну "перебуває на стадії вивчення". Остаточне рішення буде ухвалено найближчим часом.

Варто зазначити, що Франція вже надає Україні значну військову допомогу. У країну були відправлені протитанкові ракетні комплекси Milan, самохідні артилерійські установки Caesar, гаубиці TRF1 та інше озброєння. Крім того, Франція надала Україні фінансову допомогу на суму понад 1 мільярд євро.

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