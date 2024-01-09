Премьер Финляндии поддерживает дальнейшее закрытие границы с РФ из-за гибридных угроз

Правительство Финляндии считает, что в России ничего не изменилось, поэтому КПП на границе с этой страной открывать пока нет смысла.

Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

"Безопасность границ является настолько важным вопросом для Финляндии, что я имею наибольшее значение при принятии решений", - заявил он.

Орпо считает, что необходимы дальнейшие меры на восточной границе. Правительство должно принять новое решение в ближайшие несколько дней, поскольку текущее решение о закрытии границы истекает в воскресенье.

"Судя по той информации, которой я располагаю сейчас, у России ничего не изменилось. Я считаю, что оценка угроз аналогичная. Это говорит о том, что необходимы дальнейшие действия", - сказал он.

Что еще сказал премьер

Орпо добавил, что Финляндия не откроет границу, если появятся явные признаки или угроза того, что Россия немедленно продолжит ее гибридную операцию.

По словам премьер-министра, этому решению будет дана тщательная официальная оценка. Сейчас оценка безопасности обновляется, что существенно влияет на принятие решения.

Также Орпо добавил, что самое главное, чтобы граница сохранялась мирной. Неконтролируемая ситуация не должна возникнуть.

Финляндия закрыла границы с Россией

30 ноября власти Финляндии решили закрыть все пункты пропуска на границе с РФ. Это произошло на фоне огромного количества нелегальных мигрантов, желавших въехать в Финляндию с территории РФ.

Как отмечал ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, власти внимательно следят за ситуацией на границе и могут продолжить ее закрытие.

13 декабря правительство Финляндии решило открыть два пункта пропуска на границе с Россией. Однако уже на следующий день из-за наплыва мигрантов их снова закрыли.