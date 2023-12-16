Премьер Финляндии назвал "гибридной войной" ситуацию на границе с РФ

По мнению финского премьер-министра, одной из мер стабилизации ситуации может стать рассмотрение заявлений на предоставление убежища непосредственно на границе и отсев людей, которые не соответствуют критериям.

Орпо отметил, что ситуация на границе несколько улучшилась по сравнению со вчерашним днем.

"К сожалению, границу пришлось закрыть, потому что Россия не изменила своего поведения", - говорит премьер.

По его словам, пропускные пункты будут закрыты на ближайший месяц. Премьер-министр готов внести быстрые изменения в законодательство из-за пограничной ситуации, если это потребуется.

Орпо также называет действия России сейчас гибридной атакой.

"По моему мнению, это правильный термин. Это явно атака на суверенитет Финляндии и Евросоюза", - отметил он.

Финляндия закрывает границы с Россией

Напомним, 30 ноября власти Финляндии решили закрыть все пункты пропуска на границе с РФ. Это произошло на фоне огромного количества нелегальных мигрантов, желавших въехать в Финляндию с территории РФ.

Как отмечал ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, власти внимательно следят за ситуацией на границе и могут продолжить ее закрытие.

13 декабря правительство Финляндии решило открыть два пункта пропуска на границе с Россией. Однако уже на следующий день из-за наплыва мигрантов их снова решили закрыть.

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