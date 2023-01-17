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Премьер Финляндии упрекнула Запад: Россия бы не напала, если бы Украина была в НАТО

Фото: премьер-министр Финляндии Санна Марин (facebook com MarinSanna)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия бы не напала, будь Украина в НАТО. Именно поэтому Финляндия и Швеция решили вступить в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Финляндии Санны Марин, которое приводит Politico.

"Мы хотим стать членами НАТО, потому что мы не хотим, чтобы в Финляндии снова началась война", - заявила премьер-министр.

Она задала вопрос, должна ли Украина уже быть членом НАТО. Она добавила, если бы Украина была в Североатлантическом альянсе, то вторжение РФ не началось бы. В 2014 году РФ уже напала на Украину, а Европа и ее союзники не действовали решительно.

"Мы должны извлечь уроки с этого дня", - сказала Марин.

Напомним, что Финляндия готова участвовать в поставках Украине танков Leopard. Но надеется, что такое решение будет принято.

Финляндия готовит очередную партию военной помощи для Украины . Однако пока неизвестно, что именно будет входить в новый пакет.

Президент Финляндии сравнил Путина со Сталиным и заявил, что оба просчитались с нападением.

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