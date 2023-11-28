Премьер Эстонии сделала заявление о своем участии в выборах в Европарламент

"Я не собираюсь баллотироваться в Европарламент. Это тот случай, когда меня критикуют за решения, которые я приняла, но если дела начнут улучшаться благодаря решениям, которые я приняла, то будет сиять кто-то другой", - сказала она.

При этом Каллас не исключила, что подобное все же может произойти. На уточняющий вопрос журналиста, означает ли это, что она не будет баллотироваться в Европарламент, Каллас ответила, что "все в политике может измениться в считанные недели", и она не может на это ответить точно, но пока таких планов нет.

Каллас также вспомнила, что уже была в Европарламенте и ей понравилась эта работа, но она также поняла, что не стоит возвращаться на то же место, потому что "оно никогда не будет таким, как раньше".

Каллас в кандидатах на пост генсека НАТО

Отметим, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас входит в тройку кандидатов на пост генсека НАТО. Причем, у нее есть приверженцы, в частности, среди членов Демократической партии президента США Джо Байдена, которые считают, что пришло время женщине возглавить НАТО. К тому же правительство Каллас согласилось повысить расходы на оборону до 3% ВВП на 2024-2027 годы с 2,85% в этом году. Таллинн также активно поддерживает Украину в плане вооружений. Это тоже добавляет Каллас "плюсов". Подробнее - в материале РБК-Украина.