Прем'єр Естонії зробила заяву про свою участь у виборах до Європарламенту

"Я не збираюся балотуватися до Європарламенту. Це той випадок, коли мене критикують за рішення, які я прийняла, але якщо справи почнуть поліпшуватися завдяки рішенням, які я прийняла, то сяятиме хтось інший", - сказала вона.

При цьому Каллас не виключила, що подібне все ж може статися. На уточнююче запитання журналіста, чи означає це, що вона не балотуватиметься в Європарламент, Каллас відповіла, що "все в політиці може змінитися за лічені тижні", і вона не може на це відповісти точно, але наразі таких планів немає.

Каллас також згадала, що вже була у Європарламенті і їй сподобалася ця робота, але вона також зрозуміла, що не варто повертатися на те саме місце, бо "воно ніколи не буде таким, як раніше".

Каллас у кандидатах на пост генсека НАТО

Зазначимо, що прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас входить до трійки кандидатів на пост генсека НАТО. Причому вона має прихильників, зокрема, серед членів Демократичної партії президента США Джо Байдена, які вважають, що настав час для жінки очолити НАТО.

До того ж, уряд Каллас погодився підвищити витрати на оборону до 3% ВВП на 2024-2027 роки з 2,85% цього року. Таллінн також активно підтримує Україну в плані озброєнь. Це також додає Каллас "плюсів". Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.