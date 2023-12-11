Премьер Эстонии призвала ЕС разработать план продолжительной борьбы с Россией

Европейскому союзу следует подготовиться к тому, что Россия планирует долгую войну против Украины. Поэтому следует разработать "план длительной борьбы", в частности с дезинформацией, распространяемой Кремлем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью премьер-министра Эстонии Кайи Каллас для RND .

"О скорой победе не может быть и речи, поэтому нужно иметь план на длительную борьбу. Неопределенные времена таят в себе много ловушек", - подчеркнула Каллас.

По ее словам, одной такой ловушкой является "ловушка надежды", а именно ошибочное ожидание скорого завершения войны.

"Когда мне задают вопрос о контрнаступлении Украины, я всегда напоминаю, что он продолжается с 24 февраля 2022 года. Также есть надежда на переговоры. Это надежда на то, что наше согласие на успешный захват земель в 21 веке удовлетворит аппетит России. Желание договариваться получается от тех, кто любой ценой хочет стабилизировать отношения с Россией", - отметила премьер Эстонии.

Она также добавила, что угрозами и пропагандой ядерной войны российское руководство хочет изменить восприятие войны на Западе.

"Это заводит нас в ловушку самоудерживания, вызванную страхом перед эскалацией. Из-за этого страха некоторые утверждают, что помощь Украине в защите от агрессии означает эскалацию. Мой ответ на это: защита - это не провокация. Россию провоцирует не сопротивление - провоцирует слабость", - подчеркнула Каллас.

Кроме того, по ее словам, есть ловушка дезинформации со стороны Кремля.

"С одной стороны - обычная война против Украины. С другой стороны, существует теневая война Кремля, в которой дезинформация и война данных являются другим важным фронтом. Дезинформационная кампания Кремля охватывает огромную аудиторию через социальные сети - она буквально в наших карманах, телефонах и приложениях" , - добавила эстонский премьер.

По ее мнению, кампания РФ направлена на то, чтобы воспрепятствовать демократическим лидерам и обществам поддерживать Украину, спровоцировать внутренние политические разногласия и повлиять на демократические голоса.

Дезинформация РФ

Напомним, 6 декабря Центр противодействия дезинформации сообщил о том, что Россия готовит дезинформационную кампанию против высшего руководства Украины.

В рамках кампании россияне хотят публиковать серию материалов с дезинформацией против военно-политического руководства Украины, которая выйдет на англоязычных ресурсах.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина сообщил, что россияне хотят сконцентрироваться на фамилиях. Против кого будет направлена информационная атака, в разведке не раскрывают.

Юсов подчеркнул, что Россия хочет ослабить позицию Украины в мире, расколоть коалицию.