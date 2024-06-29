В Эстонии выбрали преемника Калласа. Она заменит Борреля в ЕС

В Эстонии выдвинули кандидата на должность главы правительства. Предыдущий премьер-министр Эстония Кая Каллас возглавит европейскую дипломатию вместо Жозепа Борреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Эстонская Партия реформ приняла единогласное решение выдвинуть Кристена Михала кандидатом на должность премьер-министра вместо Каллас. Михал ранее возглавлял министерство климата. Он заявил, что для него является приоритетом безопасность граждан Эстонии.

Руководство партии также согласовало состав делегации для коалиционных переговоров, в которую войдут Кристен Михал, министр обороны, министр иностранных дел, члены парламента, министр соцзащиты, мэр города Тарт и глава бюро премьер-министра.

"Чем быстрее мы достигнем ясности в вопросе обновления коалиционного договора, тем лучше будет для Эстонии", - заявил Кристен Михал.