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В Эстонии выбрали преемника Калласа. Она заменит Борреля в ЕС

Таллин, Суббота 29 июня 2024 16:12
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В Эстонии выбрали преемника Калласа. Она заменит Борреля в ЕС Фото: Кристен Михал (facebook.com/kristen.michal)
Автор: Наталья Юрченко

В Эстонии выдвинули кандидата на должность главы правительства. Предыдущий премьер-министр Эстония Кая Каллас возглавит европейскую дипломатию вместо Жозепа Борреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Эстонская Партия реформ приняла единогласное решение выдвинуть Кристена Михала кандидатом на должность премьер-министра вместо Каллас. Михал ранее возглавлял министерство климата. Он заявил, что для него является приоритетом безопасность граждан Эстонии.

Руководство партии также согласовало состав делегации для коалиционных переговоров, в которую войдут Кристен Михал, министр обороны, министр иностранных дел, члены парламента, министр соцзащиты, мэр города Тарт и глава бюро премьер-министра.

"Чем быстрее мы достигнем ясности в вопросе обновления коалиционного договора, тем лучше будет для Эстонии", - заявил Кристен Михал.

Каллас заменит Борреля в ЕС

Лидеры ЕС согласовали кандидатуры на смену руководству ключевых европейских органов. В частности, Урсула фон дер Ляйен сохранит пост президента Еврокомиссии, а главой Евросовета станет экс-премьер Португалии Антониу Кошта.

Главным дипломатом ЕС избрали премьер Эстонии Каю Каллас. Ее называют "железной леди" Эстонии и ярой противницей российского диктатора Владимира Путина. Ранее возглавлял европейскую дипломатию Жозеп Боррель.

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