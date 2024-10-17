RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Премьер Дании о плане победы Зеленского: есть очень хорошие идеи

Фото: Метте Фредериксен, премьер Дании (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В плане победы президента Украины Владимира Зеленского присутствуют хорошие идеи. Но ключевой является членство в НАТО.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DR.

"Эта война никогда не должна была начаться, поэтому никто из нас не хочет ничего больше, чем мира. Я думаю, что в представленном плане победы есть очень, очень хорошие идеи. И я согласна с Зеленским, что центральным элементом этого плана является членство в НАТО. Это самая важная страховка жизни, которую можно дать стране", - считает Фредериксен. 

Но, по ее словам, желание Украины получить приглашение в НАТО поддерживают не все страны Альянса. В частности, США пока выступают против такой инициативы. 

"Есть и те, кто до сих пор очень скептически относится к членству Украины в НАТО. Мы активно поддерживаем это с датской стороны. Я также скажу об этом сегодня", - отметила она перед саммитом ЕС. 

Глава датского правительства подчеркнула, что согласна с необходимостью как можно скорее закончить войну между Украиной и Россией, но это необходимо сделать "демократическим и справедливым путем". 

"К сожалению, я не вижу никаких признаков того, что Россия собирается признать какую-либо демократию… Теперь это враг для всех нас, и план победы должен отражать, насколько опасна Россия", - добавила Фредериксен.

Поэтому, по ее мнению, теперь Дания и другие страны, которые являются частью НАТО, должны быть готовы продолжать тратить гораздо больше денег на свою оборону. Это необходимо, чтобы люди жили в мире и безопасности.

План победы

Напомним, вчера, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский впервые публично раскрыл практически полное содержание плана победы.

Как выяснилось, план состоит из пяти пунктов и трех секретных дополнений. Первый пункт - это приглашение Украины в НАТО до завершения войны с Россией.

Детально с содержанием плана можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДанияВойна в УкраинеПлан победы Зеленского