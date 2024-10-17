Премьер Дании о плане победы Зеленского: есть очень хорошие идеи

"Эта война никогда не должна была начаться, поэтому никто из нас не хочет ничего больше, чем мира. Я думаю, что в представленном плане победы есть очень, очень хорошие идеи. И я согласна с Зеленским, что центральным элементом этого плана является членство в НАТО. Это самая важная страховка жизни, которую можно дать стране", - считает Фредериксен.

Но, по ее словам, желание Украины получить приглашение в НАТО поддерживают не все страны Альянса. В частности, США пока выступают против такой инициативы.

"Есть и те, кто до сих пор очень скептически относится к членству Украины в НАТО. Мы активно поддерживаем это с датской стороны. Я также скажу об этом сегодня", - отметила она перед саммитом ЕС.

Глава датского правительства подчеркнула, что согласна с необходимостью как можно скорее закончить войну между Украиной и Россией, но это необходимо сделать "демократическим и справедливым путем".

"К сожалению, я не вижу никаких признаков того, что Россия собирается признать какую-либо демократию… Теперь это враг для всех нас, и план победы должен отражать, насколько опасна Россия", - добавила Фредериксен.

Поэтому, по ее мнению, теперь Дания и другие страны, которые являются частью НАТО, должны быть готовы продолжать тратить гораздо больше денег на свою оборону. Это необходимо, чтобы люди жили в мире и безопасности.