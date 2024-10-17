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Прем'єр Данії про план перемоги Зеленського: є дуже хороші ідеї

Фото: Метте Фредеріксен, прем'єр Данії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У плані перемоги президента України Володимира Зеленського є хороші ідеї. Але ключовим є членство в НАТО.

Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DR.

"Ця війна ніколи не повинна була початися, тому ніхто з нас не хоче нічого більше, ніж миру. Я думаю, що в представленому плані перемоги є дуже, дуже хороші ідеї. І я згодна із Зеленським, що центральним елементом цього плану є членство в НАТО. Це найважливіша страховка життя, яку можна дати країні", - вважає Фредеріксен.

Але за її словами, бажання України отримати запрошення до НАТО підтримують не всі країни Альянсу. Зокрема, США поки що виступають проти такої ініціативи.

"Є і ті, хто досі дуже скептично ставиться до членства України в НАТО. Ми активно підтримуємо це з данської сторони. Я також скажу про це сьогодні", - зазначила вона перед самітом ЄС.

Глава датського уряду наголосила, що згодна з необхідністю якнайшвидше закінчити війну між Україною та Росією, але це необхідно зробити "демократичним і справедливим шляхом".

"На жаль, я не бачу жодних ознак того, що Росія збирається визнати якусь демократію… Тепер це ворог для всіх нас, і план перемоги повинен відображати, наскільки небезпечною є Росія", - додала Фредеріксен.

Тому, на її думку, тепер Данія та інші країни, які є частиною НАТО, мають бути готовими продовжувати витрачати набагато більше грошей на свою оборону. Це необхідно, щоб люди жили у мирі та безпеці.

План перемоги

Нагадаємо, вчора, 16 жовтня, президент України Володимир Зеленський уперше публічно розкрив практично повний зміст плану перемоги.

Як з'ясувалося, план складається з п'яти пунктів та трьох секретних доповнень. Перший пункт - це запрошення України до НАТО до завершення війни з Росією.

Детально зі змістом плану можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

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