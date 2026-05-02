Премьер Чехии встретится с Зеленским в Армении, но в Украину ехать не планирует

09:36 02.05.2026 Сб
2 мин
Когда состоится встреча?
aimg Татьяна Степанова
Премьер Чехии встретится с Зеленским в Армении, но в Украину ехать не планирует Фото: премьер-министр Чехии Андрей Бабиш (Getty Images)
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в воскресенье, 3 мая, проведет короткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Армении на полях саммита Европейского политического сообщества.

Как передает РБК-Украина, об этом Бабиш сообщил порталу iDnes.cz.

В Ереване чешский премьер встретится с Зеленским лично впервые с момента вступления. В то же время он не уточнил тему переговоров.

"Я также проведу короткие двусторонние встречи с премьер-министром Великобритании Стармером, премьер-министром Сербии и президентом Молдовы. Впервые я также проведу переговоры с президентом Украины Зеленским. Важно, чтобы мы встретились", - рассказал Бабиш.

При этом он заявил, что не планирует посещать Украину.

"Нет, я не поеду в Киев", - отметил премьер Чехии.

Однако он добавил, что в будущем может встретиться с Зеленским на конференции в Польше, которая, как предполагается, будет посвящена восстановлению Украины.

Помощь Украине от Чехии

Напомним, ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш поставил точку в дискуссиях относительно возможной поставки Украине легких боевых самолетов L-159, заявив, что Киев их не получит.

Ранее в Чехии возникло политическое напряжение вокруг поддержки Украины и снарядной инициативы, которую страна координирует вместе с партнерами. Отдельные политики критиковали правительство за масштабы и механизм финансирования помощи Киеву.

Несмотря на это, Прага остается одним из ключевых европейских координаторов поиска и закупки артиллерийских боеприпасов для Украины.

Бабиш неоднократно выступал против продолжения "чешской инициативы". В ответ президент Чехии Петр Павел отмечал, что сворачивание снарядной инициативы будет иметь серьезные последствия, прежде всего для самой Чехии, а также приведет к росту жертв в Украине.

После этого Бабишу пришлось подтвердить, что инициатива по поставкам боеприпасов для Украины будет продолжена при условии финансирования со стороны других государств.

В МИД страны отметили, что внутренние споры не меняют стратегический курс Чехии на поддержку Киева, а сама инициатива будет продолжена и в дальнейшем.

Морпехи США взяли пример с ВСУ и наконец закупили себе FPV-дроны
