ua en ru
Пт, 06 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Премьер Чехии раскритиковал Словакию на фоне скандала с помощью Украине

Чехия, Пятница 06 октября 2023 18:34
UA EN RU
Премьер Чехии раскритиковал Словакию на фоне скандала с помощью Украине Фото: премьер-министр Чехии Петр Фиала (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Премьер-министр Чехии Петр Фиала раскритиковал решение президента Словакии Зузаны Чапутовой противостоять предоставлению Украине нового пакета военной помощи со стороны Министерства обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International.

"Надеюсь, не будет невежливо, когда я скажу, что не считаю действия Словакии удачными", - сказал Фиала.

Премьер отметил, что Украина нуждается в скорой помощи, потому что ведет борьбу не только за свою независимость, но и за мир в Европе.

"Поэтому мы должны использовать все возможности, как помочь Украине", - сказал глава чешского правительства.

Скандал с помощью Украины

На днях в СМИ появилась информация, согласно которой президент Словакии Зузана Чапутова остановила план по отправке очередного пакета военной помощи Украине.

Однако позже телеканал Spravy RTVS сообщил, что Чапутова исключает утверждение о том, что она будет выступать против плана Министерства обороны Словакии предоставить еще один пакет военной помощи Украине.

Вчера, 5 октября, Чапутова заявила, что Словакия должна продолжать оказывать военную помощь Украине, поскольку речь идет о безопасности двух стран.

Выборы в Словакии

Следует отметить, что 30 сентября в Словакии прошли местные выборы. Больше всего голосов получила антиукраинская партия Smer-SD бывшего премьера Роберта Фицо.

Также после выборов резко изменил мнение о военной помощи Украине и бывшем премьере Петере Пеллегрини. Он заявил, что Словакии "больше нечего прислать" Киеву.

Почему выборы в Словакии важны для Украины - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия Война России против Украины
NEWS
Зеленский отреагировал на ракетный удар по центру Харькова
Зеленский отреагировал на ракетный удар по центру Харькова
DAILY
Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины