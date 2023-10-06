Премьер Чехии раскритиковал Словакию на фоне скандала с помощью Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International.

"Надеюсь, не будет невежливо, когда я скажу, что не считаю действия Словакии удачными", - сказал Фиала.

Премьер отметил, что Украина нуждается в скорой помощи, потому что ведет борьбу не только за свою независимость, но и за мир в Европе.

"Поэтому мы должны использовать все возможности, как помочь Украине", - сказал глава чешского правительства.

Скандал с помощью Украины

На днях в СМИ появилась информация, согласно которой президент Словакии Зузана Чапутова остановила план по отправке очередного пакета военной помощи Украине.

Однако позже телеканал Spravy RTVS сообщил, что Чапутова исключает утверждение о том, что она будет выступать против плана Министерства обороны Словакии предоставить еще один пакет военной помощи Украине.

Вчера, 5 октября, Чапутова заявила, что Словакия должна продолжать оказывать военную помощь Украине, поскольку речь идет о безопасности двух стран.

Выборы в Словакии

Следует отметить, что 30 сентября в Словакии прошли местные выборы. Больше всего голосов получила антиукраинская партия Smer-SD бывшего премьера Роберта Фицо.

Также после выборов резко изменил мнение о военной помощи Украине и бывшем премьере Петере Пеллегрини. Он заявил, что Словакии "больше нечего прислать" Киеву.

Почему выборы в Словакии важны для Украины - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.