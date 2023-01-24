Премьер Чехии объяснил причину отказа от поставок Украине танков Leopard

Чехия не может поставить Украине танки Leopard 2, которые она начала получать от Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Чехии Петра Фиалы, которое приводит Welt.

"Пока невозможно отправить Leopard 2, потому что эти танки нужны нам для нашей безопасности", - объяснил Фиала.

В прошлом году Чехия передала Украине советские танки Т-72, а Германия обязалась компенсировать эту помощь своими Leopard. Известно, что в декабре Чехия получила первый Leopard от Германии. Берлин должен передать еще 14 боевых машин.

Чехия в составе своих вооруженных сил имела только советские танки. Часть из них Прага модернизировала и передала для нужд Украины.