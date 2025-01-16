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Премьер Британии прибыл с визитом в Украину, страны подпишут соглашение о партнерстве

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл с официальным визитом в Украину. Он встретится с президентом Владимиром Зеленским, планируется подписание соглашения о расширении военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Ожидается, что британский премьер обсудит с Зеленским, какие гарантии безопасности Великобритания может предложить Киеву, включая возможность участия британских войск в составе послевоенных миротворческих сил.

"Амбиции Путина оторвать Украину от ее ближайших партнеров потерпели огромное стратегическое поражение. Вместо этого мы стали ближе, чем когда-либо, и это партнерство выведет нашу дружбу на новый уровень", - сказал Стармер накануне.

По итогам визита, Украина и Великобритания подпишут соглашение о партнерстве для углубления существующих оборонных отношений с предложением дальнейшей военной помощи Киеву. Договоренности заключаются на фоне опасений, что с приходом Дональда Трампа, США могут начать сворачивать поддержку для Украины.

Финансирование будет направлено на предприятия, поддерживающие "зеленую" экономику, а также маргинализированные группы населения, включая женщин и ветеранов.

Издание отмечает, что Стармер намерен объявить о выделении Украине 40 млн фунтов стерлингов на восстановление экономики, что создаст возможности для британских компаний.

Это продолжение 12,8 млрд фунтов стерлингов поддержки, которую Великобритания уже предоставила Украине, в частности 7,8 млрд фунтов стерлингов военной помощи и постоянную поддержку энергетической инфраструктуры Украины.

Однако сроки предоставления оглашенной помощи, пока что неизвестны.

Отправка миротворцев в Украину

Напомним, 9 января президент Владимир Зеленский анонсировал визит в Киев премьер-министра Великобритании Кира Стармера. И отметил, что во время встречи будет обсуждаться отправка миротворческого контингента в Украину.

Зеленский также сообщил, что идея размещения миротворцев обсуждалась с партнерами стран Балтии, а также будет обсуждаться со Стармером.

По данным СМИ, Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон уже обсуждают отправку своих военных для участия в миротворческом контингенте в Украине.

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