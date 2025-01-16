Франция и Британия обсуждают отправку миротворческих войск в Украину, - The Telegraph

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсуждают возможность отправки военнослужащих своих стран в Украину как миротворческий контингент. Такой сценарий Париж и Лондон рассматривают после потенциального соглашения между Киевом и Москвой о прекращении боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Предполагается, что миротворцы западных государств должны выступать в качестве гарантии безопасности для Украины в случае договоренностей с РФ о прекращении огня.

Это одна из идей, о которой "сейчас все чаще говорят не только в публичных дебатах, но и за закрытыми дверями в Вестминстере" (в британском правительстве), пишет The Telegraph.

Французский президент поддерживает эту идею и уже говорил об этом с украинским коллегой Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Британское издание отмечает, что пресс-секретари на Даунинг-стрит и в Елисейском дворце не отрицали, что Стармер и Макрон вели переговоры относительно этой возможности во время встречи на прошлой неделе.

Вместе с тем официальные лица в Лондоне и Париже держат в тайне подробности разговоров. Однако, передает The Telegraph, многочисленные авторитетные правительственные источники Британии отмечают, что Стармер еще не полностью согласился с данной инициативой.

Один источник в Уайтхолле в разговоре с The Telegraph обратил внимание на открытые вопросы о возможной угрозе для данного миротворческого контингента, и не будет ли это "эскалацией".

Как может выглядеть размещение миротворцев, какие сценарии

Впрочем, стоит обратить внимание, что остается много неопределенности относительно этой перспективы, в том числе не ясно, где может пролегать "буферная" зона между Силами обороны Украины и российскими оккупантами, и где гипотетически разместят западных миротворцев с целью обеспечить защиту Украины от любых будущих атак РФ.

Один источник британского издания в правительстве сообщил, что Лондон в целом еще не одобрил такое предложение об участии страны в миротворческом контингенте.

Вместе с тем The Telegraph в публикации показало три сценария, как теоретически войска Британии и других стран/страны в качестве миротворцев могут быть размещены в Украине.

В частности, первый предусматривает заморозку линии боевого соприкосновения в Украине, при которой РФ оставляет под своим контролем временно оккупированные территории на востоке и юге страны.

Как Британия может принять участие в потенциальной миротворческой операции в случае соглашения Украины и РФ о прекращении войны (фото: telegraph.co.uk)

Также рассматривается возможность защиты западными войсками Киева (второй сценарий), и создание на территории Польши "воздушного щита" и одновременная тренировка воинов ВСУ в Украине (третий).

Рассматриваются различные сценарии относительно западных миротворцев (фото: telegraph.co.uk)

Вопрос о миротворцах в Украине

Напомним, в середине декабря Макрон обсудил вопрос развертывания солдат европейских стран в качестве миротворцев в Украине с польским премьером Туском, который тогда заявил, что Варшава "не планирует никаких подобных действий".

В начале этой недели Макрон и Зеленский также говорили о таких потенциальных планах относительно миротворцев.

Украинский президент тогда отметил, что в качестве одной из эффективных гарантий безопасности обсуждать инициативу Франции о размещении военных контингентов в Украине. Глава государства добавил, что стороны "рассмотрели практические шаги для ее внедрения, потенциального расширения и привлечения других стран к этим усилиям".

Также 15 января во время пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском Зеленский заявил, что вопрос о развертывании миротворческих сил в Украине будут обсуждать с премьером Великобритании, и обсуждали с балтийскими партнерами.

Добавим, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что если Украина попросит западные страны, в частности Литву, ввести войска, Вильнюс рассмотрит это обращение.

Напомним также, РБК-Украина в отдельном материале писало, поможет ли иностранный контингент завершить войну с РФ.