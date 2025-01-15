Зеленский объяснил идею размещения миротворческих сил в Украине
Украина ожидает в случае одобрения идеи с миротворцами размещения сил и средств на своей территории. До этого может быть программа обучения ВСУ на территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
"Мы проговариваем с французской стороной относительно европейского, как вы сказали, контингента на территории Украины. Пока это достаточно общие вещи. Мы поддерживаем, что контингент тех или иных стран, наших союзников, наших стратегических партнеров есть и может стать частью гарантий безопасности. Это не может быть единственными гарантиями безопасности. Этого будет недостаточно", - объяснил президент.
По словам главы государства, вопрос о развертывании миротворческих сил в Украине будут обсуждать с премьер-министром Великобритании и обсуждали с балтийскими партнерами.
Зеленский подчеркнул, что западных военный контингент может быть лишь частью гарантий безопасности для Украины. Однако остается вопрос, какой это контингент, каких стран, что за количественный состав и где они могут быть расположены.
"Шаг назад, если можно, к контингенту прежде всего это могут быть и должны быть инструкторы с большой программой обучения/тренировки наших ребят, наших войск в Украине. Это также мы в рамках этой программы будущей, если она произойдет по расположению сил и средств, мы также проговариваем этот вопрос", - пояснил он.
Размещение миротворцев в Украине
Напомним, первой идею размещения военных инструкторов в Украине предложила Франция. Президент Эммануэль Макрон также выступил за размещение миротворческих войск в Украине.
Пока большинство стран НАТО выступают против отправки войск в Украину. К примеру, министр обороны Германии допускал, что Берлин может обсудить эту идею, но только при условии, что Россия на это согласится.
При этом президент Украины Владимир Зеленский считает введение миротворцев одним из лучших инструментов, чтобы принудить Россию к устойчивому миру.
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