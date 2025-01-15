Зеленский объяснил идею размещения миротворческих сил в Украине

Украина ожидает в случае одобрения идеи с миротворцами размещения сил и средств на своей территории. До этого может быть программа обучения ВСУ на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

"Мы проговариваем с французской стороной относительно европейского, как вы сказали, контингента на территории Украины. Пока это достаточно общие вещи. Мы поддерживаем, что контингент тех или иных стран, наших союзников, наших стратегических партнеров есть и может стать частью гарантий безопасности. Это не может быть единственными гарантиями безопасности. Этого будет недостаточно", - объяснил президент.

По словам главы государства, вопрос о развертывании миротворческих сил в Украине будут обсуждать с премьер-министром Великобритании и обсуждали с балтийскими партнерами.

Зеленский подчеркнул, что западных военный контингент может быть лишь частью гарантий безопасности для Украины. Однако остается вопрос, какой это контингент, каких стран, что за количественный состав и где они могут быть расположены.

"Шаг назад, если можно, к контингенту прежде всего это могут быть и должны быть инструкторы с большой программой обучения/тренировки наших ребят, наших войск в Украине. Это также мы в рамках этой программы будущей, если она произойдет по расположению сил и средств, мы также проговариваем этот вопрос", - пояснил он.