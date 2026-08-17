Премьер Британии переписывался с фейковой "главой администрации Трампа", - Politico

Бернем писал псевдоВайлз

Бернем ответил на сообщение от лица, выдававшего себя за одну из ближайших советниц президента США Дональда Трампа, сообщили изданию четыре чиновника.

По их словам, новый премьер Британии общался с лицом, выдававшим себя за руководительницу администрации Белого дома Сьюзи Уайлз. Затем он заподозрил, что контакт был фейковым.

На Даунинг-стрит ответили, что не комментируют вопросы национальной безопасности.

Одно из лиц, знакомое с этими переписками, сказало, что эти сообщения "не имеют значения".

Что обсуждалось во время переписки с Бернемом и когда были отправлены сообщения - неясно. Фейковый контакт держится в тщательном секрете.

Взлом телефона Уайлз

Посольство Британии в Вашингтоне подняло этот вопрос в Белом доме, сообщили двое чиновнико

В правительстве Британии высказывали опасения, что телефон Уайлз снова сломали.

Чиновник Белого дома заявил, что этот инцидент не имеет ничего общего со взломом устройств руководителя аппарата.

В 2025 году Белый дом и ФБР начали расследование. Сенаторы, губернаторы и руководители американских предприятий получили текстовые сообщения и телефонные звонки от якобы Сьюзи Уайлз.

Сама чиновница сообщила коллегам, что контакты ее мобильного телефона были взломаны.