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В МИД оптимистичны после отказа Болгарии помогать оружием: в чем причина

22:00 10.06.2026 Ср
2 мин
Почему Софии выгодно и дальше производить вооружение для Киева?
aimg Валерий Ульяненко
В МИД оптимистичны после отказа Болгарии помогать оружием: в чем причина Фото: спикер МИД Украины Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Несмотря на заявление министра обороны Болгарии Димитара Стоянова о прекращении помощи Украине, в Киеве считают, что поступление болгарского оружия не остановится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Украины Георгия Тихого во время брифинга.

"Украина, по состоянию на сейчас, не получает бесплатной военной помощи от Болгарии. Продолжается украинско-болгарское оборонное сотрудничество на коммерческой основе, и оно является взаимовыгодным для Украины и Болгарии", - рассказал он.

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Тихий добавил, что Киев рассчитывает на продолжение этого сотрудничества, поскольку оно выгодно как Украине, которая получает необходимые средства, так и Болгарии, которая может масштабировать производство и зарабатывать.

"Поэтому мы надеемся, что украинская оборона в коммерческом измерении, сотрудничество будет продолжаться. Нам кажется, что оно усиливает обе страны", - отметил представитель МИД.

Он также поблагодарил Болгарию за наличие такой возможности, и добавил, что Украина ценит сотрудничество с болгарскими оборонными компаниями.

"Это сотрудничество коммерческое, взаимовыгодное, позволяет нам быстрее достигать мира. Я хочу еще такой акцент сделать, потому что чем сильнее Украина, чем больше средств у Украины есть, чем больше силы есть, тем быстрее наступит мир", - подчеркнул Тихий.

Напомним, украинский оборонно-промышленный комплекс наращивает собственное производство. В то же время он все еще страдает от дефицита некоторых импортных деталей.

Кроме того, по словам президента Владимира Зеленского, Украина имеет договоренность о покупке новых систем Patriot, но ее воплощение тормозится из-за финансовых, юридических и технических преград.

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