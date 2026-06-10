В МИД оптимистичны после отказа Болгарии помогать оружием: в чем причина

Несмотря на заявление министра обороны Болгарии Димитара Стоянова о прекращении помощи Украине, в Киеве считают, что поступление болгарского оружия не остановится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Украины Георгия Тихого во время брифинга.

"Украина, по состоянию на сейчас, не получает бесплатной военной помощи от Болгарии. Продолжается украинско-болгарское оборонное сотрудничество на коммерческой основе, и оно является взаимовыгодным для Украины и Болгарии", - рассказал он.

Тихий добавил, что Киев рассчитывает на продолжение этого сотрудничества, поскольку оно выгодно как Украине, которая получает необходимые средства, так и Болгарии, которая может масштабировать производство и зарабатывать.

"Поэтому мы надеемся, что украинская оборона в коммерческом измерении, сотрудничество будет продолжаться. Нам кажется, что оно усиливает обе страны", - отметил представитель МИД.

Он также поблагодарил Болгарию за наличие такой возможности, и добавил, что Украина ценит сотрудничество с болгарскими оборонными компаниями.

"Это сотрудничество коммерческое, взаимовыгодное, позволяет нам быстрее достигать мира. Я хочу еще такой акцент сделать, потому что чем сильнее Украина, чем больше средств у Украины есть, чем больше силы есть, тем быстрее наступит мир", - подчеркнул Тихий.