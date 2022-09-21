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Премьер Бельгии о мобилизации и ядерном шантаже Путина: нас не следует запугивать

Фото: премьер-министр Бельгии Александр де Кроо (facebook.com/alexanderdecroo)
Автор: Валерия Полищук

Мировое сообщество должно реагировать на заявления российского диктатора Владимира Путин о частичной мобилизации и ядерном шантаже с необходимым спокойствием. При этом он заявил, что Кремлю не стоит запугивать Запад.

Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на VRT News.

" Мы не должны подливать масло в огонь. Мы не должны провоцировать. С другой стороны, нас тоже не следует запугивать. Мы должны четко придерживаться своей позиции и продолжать поддерживать Украину", - заявил он.

Глава правительства также упомянул о поставках Бельгией оружия в Украину.

"Бельгия уже предоставила оружия и средств на 55 миллионов евро. Мы будем продолжать делать это в тех областях, где мы сильны", - подчеркнул он.

Премьер добавил, что Украина имеет право вернуть свою собственную территорию.

"Мы не можем принять агрессию России, но мы должны сохранять спокойствие, даже если Россия говорит угрожающим языком, что неприемлемо", - заявил де Кроо.

Напомним, 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, которая стартует уже сегодня. Он планирует бросить на войну в Украине 300 тысяч резервистов.

Добавим, на Банковой уже отреагировали на этот шаг Путина, высмеяв его риторическим вопросом, "Все еще идет по плану, не правда ли?".

Кроме того, премьер Чехии Петр Фиала заявил, что частичная мобилизация в РФ - это попытка дальнейшей эскалации войны, развязанной Россией в Украине, и еще одно доказательство того, что Россия является единственным агрессором.

При этом глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич намекнул, что Рига не будет помогать россиянам избежать мобилизации.

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