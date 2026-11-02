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Прем’єр Бельгії Барт де Вевер подав у відставку через бюджет

13:59 02.11.2026 Пн
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Прем’єр Бельгії Барт де Вевер подав у відставку через бюджет Фото: Барт де Вевер (Getty Images)
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Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер оголосив про свою відставку через нездатність урядової коаліції узгодити державний бюджет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби Королівського палацу Бельгії.

У понеділок, 2 листопада, король Бельгії Філіп прийняв главу уряду на аудієнції, під час якої той офіційно повідомив про складання повноважень через провал бюджетних переговорів.

Монарх поки що відклав ухвалення відставки та ініціював термінові консультації з лідерами партій коаліційної більшості. У палаці висловили жаль через ситуацію, що склалася, та наголосили на неприпустимості затяжних криз.

"У контексті значної геополітичної невизначеності та серйозних економічних викликів країна не може собі дозволити тривалу політичну кризу", - йдеться у заяві пресслужби.

Король закликав усі зацікавлені сторони "ставити на перше місце загальний інтерес і готовність до компромісів".

Філіп знову прийме прем'єр-міністра у п'ятницю, 6 листопада.

Нагадаємо, нещодавно Вевер заявив, що Єврокомісія не планує пропонувати нові механізми використання заморожених активів РФ для фінансування потреб України.

Зазначимо, минулого року, коли обговорювалася можливість конфіскації активів країни-агресорки, Вевер заявив, що в Бельгії не вірять у поразку Росії у війні проти України.

За його словами, після завершення війни ці кошти доведеться повернути Кремлю. Крім того, бельгійський прем'єр стверджував, що Росія відкрито погрожувала Бельгії "вічною відплатою" у разі конфіскації своїх активів.

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