Меркель виступила за збереження санкцій проти Росії

Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)

Санкції зберігатимуться, поки не буде прогресу в мінському процесі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що політику санкцій щодо Російської Федерації необхідно зберегти. При цьому вона додала, що діалогу між Євросоюзом та Москвою необхідно надати нові імпульси.

Про це Меркель заявила на формі, організованому Фондом Конрада Аденауера, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Меркель, порушення фундаментальних правил міжнародного права необхідно називати своїми іменами. Тому політика санкцій буде зберігатися, поки не буде прогресу у вирішенні питання конфлікту на Донбасі.

"Якщо не буде прогресу в мінському процесі, то нам потрібно буде дотримуватися санкцій. З іншого боку, головування в ЄС дає нам можливість надати нові імпульси відносинам", - наголосила вона.

Опубліковано Konrad-Adenauer-Stiftung Середа, 27 травня 2020 р.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба оцінив ризики зняття санкцій з Росії через світову кризу, яку викликала пандемія коронавірусу.

Крім того, в Європейському союзі зазначали, що санкції проти Росії не заважають надавати їй гуманітарну допомогу.

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Автор: Дмитро Левицький