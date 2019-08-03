Прекрасні! Ольга Сумська з дочками захопила мережу сімейної фотосесією

Ольга Сумська з дочками Тонею і Анею (Фото: instagram.com/olgasumska)

Ольга Сумська поділилася історіями про свою акторську династію, яку продовжили дочки

Ольга Сумська зі своїми дорослими дочками нещодавно взяла участь в яскравому фотосеті для відомого глянцю. 52-річна знаменита українська актриса Ольга, 29-річна Антоніна Паперна та 17-річна Анна Борисюк приміряли стильні різнокольорові вбрання для номера видання Viva, а зіркова мама поділилася цікавими історіями про свою "династію". Нові знімки з фотосесії опублікувала Тоня в своєму Instagram.

Зазначимо, що говорити про династію не буде перебільшенням, адже Паперна - дочка від першого шлюбу Ольги Сумської з актерем Євгеном Паперним - пішла по стопах сім'ї та вибрала для себе кар'єру актриси. Правда, жити і працювати дівчина поїхала до столиці РФ.

Аня - донька від другого шлюбу Ольги з актором Віталієм Борисюком - цього року закінчила школу і також мріє стати актрисою.

"Аня категорично не хотіла, щоб я займалася з нею перед вступними (до речі, так само, як і Тоня). Казала, що сама спробує. На вступних читала монолог Наталки Полтавки, який зіграла в кіно її тітка Наталя Сумська. А поетична композиція з "Енеїди" Котляревського дісталася їй від бабусі, нашої берегині акторської династії, Анни Сумської!" - розповіла Ольга журналістам.

Ольга Сумська з дочками Тонею і Анею (Фото: instagram.com/tonya_papernaya)

Нагадаємо, що Ольга Сумська народилася в родині акторів Академічного драмтеатру ім. І. Франка у Львові. Її старша сестра Наталя є актрисою і телеведучою. Отець В'ячеслав Гнатович Сумський був народним артистом України (помер в 2007 році), мама Анна Іванівна Сумська - заслужена артистка.

"Є діти керовані, але не у випадку з Тонею. Ця людина самостійно приймає рішення, і ніщо і ніхто не може її переконати. Що ж, значить так має бути", - так висловилася про старшу доньку Тоню Ольга Сумська.

Ольга Сумська з донькою Тонею (Фото: instagram.com/tonya_papernaya)

Користувачі мережі захоплюються сімейними знімками Сумської з доньками, називають її королевою та навіть богинею, а спільний кадр - найзворушливішим з усього фотосету.

Красиві дівчата;

Як можна так бути схожими!

Прекрасні!

Супер! Які ви гарні! А Ольга просто королева!

Найзворушливіший кадр цієї фотосесії!

Ось воно яке - щастя!

Красивульки, а Оля - богиня...

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, нещодавно Ольга Сумська поділилася душевними фото з дня народження чоловіка Віталія Борисюка, якому виповнилося 56 років.

Також ми писали про те, що Ольга Сумська захопила мережу фото з донькою-випускницею в прозорій сукні.