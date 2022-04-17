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Ситуація в Маріуполі може стати "червоною лінією" в переговорах, - Кулеба

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Київ, Неділя 17 квітня 2022 18:21
Ситуація в Маріуполі може стати "червоною лінією" в переговорах, - Кулеба Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ситуація в обложеному Маріуполі може стати "червоною лінією" в переговорах з Росією. Глава МЗС назвав те, що відбувається в місті "жахливим".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Маріуполь може виявитися червоною лінією", - сказав Кулеба, коментуючи ситуацію з переговорами між Україною і Росією.

Глава МЗС зазначив, що ситуація в обложеному російськими військами місті склалася "жахлива". Він додав, що останнім часом між Україною і Росією не було ніяких дипломатичних контактів на рівні Міністерств закордонних справ.

Нагадавши, українські захисники Маріуполя відкинули ультиматум окупантів про здачу - місто продовжує чинити опір.

Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що знищення Маріуполя стане точною в переговорах з Росією.

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