Припинення вогню на Донбасі: на передову відправляють українських миротворців ООН

Українська сторона продовжує підготовку до повного припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі з 27 липня. З цією метою на передову відправлять українських миротворців ООН і залучать представників вітчизняних та іноземних ЗМІ.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

"На першу лінію нашої оборони в Донецькій і Луганській областях починають прибувати спеціально відряджені українські військовослужбовці, більшість з яких мають чималий бойовий досвід і безпосередньо займалися профільними питаннями під час участі у миротворчих місіях під егідою ООН", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що це дозволить попередити ймовірні провокації.

"Перш за все, такий крок дозволить не відволікати особовий склад підрозділів Об'єднаних сил від виконання бойових завдань і запобігати ймовірним провокаціям. Водночас це не позбавить українських воїнів можливості для самозахисту, як це гарантує стаття 51 Статуту ООН", - йдеться в повідомленні.

У штабі ООС підкреслили, що в разі провокацій і наступальних дій з боку російських найманців, українська сторона готова дати відсіч.

Крім того, для об'єктивного інформування про подію під час режиму припинення вогню, планують залучити представників вітчизняних та іноземних ЗМІ.

"З метою об'єктивного інформування українського суспільства і світової спільноти про поточну ситуацію в Донецькій і Луганській областях на різних ділянках лінії розмежування, передбачена робота кореспондентів і знімальних груп вітчизняних і закордонних ЗМІ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в терористичних угрупованнях "ЛДНР" заявили, що їх силові структури переходять до повного безстрокового припинення вогню з 27 липня.

Раніше у штабі ООС вже розповідали про підготовку до всеосяжного припинення вогню.

Як повідомляло РБК-Україна, початок перемир'я на Донбасі з 27 липня було погоджено на останньому засіданні Тристоронньої контактної групи.